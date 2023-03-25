Схудла Ксенія Мішина у шкіряному спідньому та ботфортах показала звабливі вигини

Акторка Ксенія Мішина продовжує демонструвати фанам феноменальні результати свого схуднення.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася новими світлинами зі спокусливої фотосесії. У кадрі Мішина позувала у шкіряному топі та стрінгах, а також у стильних ботфортах на шпильці.

Акторка продемонструвала красу свого тіла, звабливо вигнувшись на камеру. Фани акторки побачили підкачані ноги та гарний прес.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"По суботах можна", - коротко підписала фото Ксенія.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У шанувальників зірки нові світлини викликали захоплення. Хоча й без критики в бік Ксенії не обійшлося - акторці зробили зауваження щодо таких відвертих кадрів під час війни.

Тіло гарне, але фото занадто відверті у військовий час!

Ви надихаєте на зміни і любов до себе.

Ви мені подобаєтесь, але це занадто відверто.

Підпал!

Нагадаємо, що днями Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками результатами свого феноменального схуднення. Втім, не усім прихильникам акторки здалося, що вона тепер має занадто худорляве тіло та пропагандує нездорове харчування.

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