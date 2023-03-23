Схудла Ксенія Мішина у спідньому звабливо повигиналася на камеру у сексі-відео

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина не припиняє розбурхувати уяву шанувальників своїми новими формами.

Цього разу з прихильниками в Instagram акторка поділилася пікантним відео, знятим під час її фотосесій. У ролику Мішина постає у білосніжній білизні та зухвалому, шкіряному спідньому. Всі ці знімання були проведені після феноменального схуднення артистки.

У відео Ксенія звабливо рухається та вигинається, демонструючи з усіх ракурсів своє нове рельєфне тіло.

Втім, фани знаменитості продовжують ділитися на два табори – хтось у захваті від проробленої роботи Мішиної, а хтось вважає, що акторка перестаралася зі схудненням: "Дуже гарна, але ще більше сушити тіло не треба", "була краще", "Боже, як це гарно. Але скільки праці було зроблено для цього", "була гарна, стала дуже худою. Мені не дуже. Може, комусь і подобається… Одні кістки".

Нагадаємо, днями Ксенія Мішина приголомшила результатами свого схуднення. Зірка пояснила, що не подобалася собі, тому взялася за своє тіло. За чотири місяці інтенсивних тренувань та здорового харчування артистці вдалося досягнути бажаного результату. Проте, дуже багато шанувальників розкритикували знаменитість.

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