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Схудла МакSим після тяжкої хвороби спантеличила стійкою догори ногами

Схудла МакSим після тяжкої хвороби спантеличила стійкою догори ногами

МакSим / instagram.com/maksimartist

Зірка показала, як займається спортом.

Російська співачка МакSим, яка нещодавно перенесла тяжку хворобу, здивувала своїми спортивними вміннями.

Так, артистка, яка після коми важить всього 44 кіло,  показала, як може стояти догори ногами. Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На першій світлині зірка стоїть на руках, а ноги тим часом вона розсунула в різні сторони, продемонструвавши свою розтяжку.

МакSим / © instagram.com/maksimartist
МакSим / instagram.com/maksimartist

На іншому фото усміхнена артистка  вже стоїть, тримаючись за голову.

"Засіб від дурниць в голові", - підписала фото виконавиця.

МакSим / © instagram.com/maksimartist
МакSим / instagram.com/maksimartist

Окрім цього, для занять спортом знаменитість одягла чорні лосини, а також короткий топ. Своє волосся зірка зав’язала.

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця". Восени 2021 року МакSим знову поїхала до Криму.

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