Схудла МакSим показала фігуру у боді та засвітила шрами від медичних апаратів

Схудла МакSим показала фігуру у боді та засвітила шрами від медичних апаратів

На її тілі 9 нових шрамів.

Російська співачка МакSим поділилася кадрами із нової фотосесії.

38-річна Марина Абросімова після тривалої коми сильно схудла і важить всього 44 кілограми. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила фото, на яких показала фігуру в боді. Зірка зробила ніжний мейк, розпустила волосся та доповнила образ білою сорочкою.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Також співачка засвітила шрами від медичних апаратів, які їй підключали під час коми. Так, МакSим розповідала, що має на тілі 9 нових шрамів, зокрема, 4 на шиї.

МакSим / instagram.com/maksimartist

Світлини артистка не прокоментувала, а от її фанати потішили компліментами в коментарях. Так, фоловери писали, що знаменитість дуже вродлива.

Неймовірна і ніжна

Ти королева краси

А чому така розкішна?

Бідненька, погляньте на ці шрами

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

Нагадаємо, нещодавно побитий танцівник Дорофєєвої повідомив, що йому вставили титанову пластину, та показав фото. Жені замінили відсутню частину кістки черепа.

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