Схудла МакSим показала фігуру у боді та засвітила шрами від медичних апаратів

На її тілі 9 нових шрамів.
Російська співачка МакSим поділилася кадрами із нової фотосесії.
38-річна Марина Абросімова після тривалої коми сильно схудла і важить всього 44 кілограми. На сторінці в Instagram виконавиця розмістила фото, на яких показала фігуру в боді. Зірка зробила ніжний мейк, розпустила волосся та доповнила образ білою сорочкою.
Також співачка засвітила шрами від медичних апаратів, які їй підключали під час коми. Так, МакSим розповідала, що має на тілі 9 нових шрамів, зокрема, 4 на шиї.
Світлини артистка не прокоментувала, а от її фанати потішили компліментами в коментарях. Так, фоловери писали, що знаменитість дуже вродлива.
- Неймовірна і ніжна
- Ти королева краси
- А чому така розкішна?
- Бідненька, погляньте на ці шрами
Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця".
Нагадаємо, нещодавно побитий танцівник Дорофєєвої повідомив, що йому вставили титанову пластину, та показав фото. Жені замінили відсутню частину кістки черепа.