Схудла МакSим поїздила верхи на коні: "Непогано для хворої, яка була в реанімації"

Схудла МакSим поїздила верхи на коні: "Непогано для хворої, яка була в реанімації"

Зірка займається фізичними активностями.

Російська співачка МакSим, яка влітку перенесла тяжку хворобу та лежала в реанімації, поступово починає відновлюватися.

Схудла артистка все більше займається різними видами спорту, аби відновити свою фізичну форму. До слова, на своїй сторінці в Instagram зірка показала відео, як їздить верхи на коні. Щоправда, знаменитість робить це під пильним наглядом спеціаліста. На відео видно, що спочатку артистка повільно їздила на коні, а потім темп пришвидшився.

"Непогано для хворої, яка була в реанімації", - підписала відео знаменитість.

Нагадаємо, що у червні співачку МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ. За 10 днів стан МакSим погіршився. Її легені були уражені на більш ніж 80%.

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця". Восени 2021 року МакSим знову поїхала до Криму.

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