Схудла МакSим влаштувала спокусливу фотосесію у відвертих вбраннях

Зірка показала бекстейджвідео зі знімань.
Російська співачка МакSим, яка шокувала дуже худими ногами, влаштувала доволі відверту фотосесію.
Артистка, яка після коми важить всього 44 кілограми, показала у своєму Instagram бекстейджвідео зі знімань. Перед камерою виконавиця постала у різних вбраннях. Зокрема, знаменитість позувала у боді, сукні з екстремальними розрізами та декольте. Марина Абросімова показала схудлу фігуру.
У дописі зірка анонсувала, що зовсім скоро покаже результат знімань.
Фоловери зізналися, що вже не дочекаються знімків. Також користувачі написали, що Марина дуже спокуслива на відео.
- Краса, грація, сексуальність
- Які образи
- Дюймовочка
Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця".
Нагадаємо, cпокуслива Ріанна у напівпрозорій спідній білизні засвітила пишні груди. Виконавиця захопила новими знімками.