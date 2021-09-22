Схудла МакSим влаштувала спокусливу фотосесію у відвертих вбраннях

Зірка показала бекстейджвідео зі знімань.

Російська співачка МакSим, яка шокувала дуже худими ногами, влаштувала доволі відверту фотосесію.

Артистка, яка після коми важить всього 44 кілограми, показала у своєму Instagram бекстейджвідео зі знімань. Перед камерою виконавиця постала у різних вбраннях. Зокрема, знаменитість позувала у боді, сукні з екстремальними розрізами та декольте. Марина Абросімова показала схудлу фігуру.

У дописі зірка анонсувала, що зовсім скоро покаже результат знімань.

Фоловери зізналися, що вже не дочекаються знімків. Також користувачі написали, що Марина дуже спокуслива на відео.

Краса, грація, сексуальність

Які образи

Дюймовочка

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

Нагадаємо, cпокуслива Ріанна у напівпрозорій спідній білизні засвітила пишні груди. Виконавиця захопила новими знімками.

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