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Схудла МакSим влаштувала спокусливу фотосесію у відвертих вбраннях

Схудла МакSим влаштувала спокусливу фотосесію у відвертих вбраннях

МакSим / instagram.com/maksimartist

Зірка показала бекстейджвідео зі знімань.

Російська співачка МакSим, яка шокувала дуже худими ногами, влаштувала доволі відверту фотосесію.

Артистка, яка після коми важить всього 44 кілограми, показала у своєму Instagram бекстейджвідео зі знімань. Перед камерою виконавиця постала у різних вбраннях. Зокрема, знаменитість позувала у боді, сукні з екстремальними розрізами та декольте. Марина Абросімова показала схудлу фігуру.

У дописі зірка анонсувала, що зовсім скоро покаже результат знімань.

Фоловери зізналися, що вже не дочекаються знімків. Також користувачі написали, що Марина дуже спокуслива на відео.

  • Краса, грація, сексуальність
  • Які образи
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Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

Нагадаємо, cпокуслива Ріанна у напівпрозорій спідній білизні засвітила пишні груди. Виконавиця захопила новими знімками.

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