Схудла MamaRika у мереживному спідньому похизувалася накачаними сідницями та стрункою талією

Зірка приголомшила своїми стрункими формами.
Українська співачка MamaRika після пологів має просто неймовірну фігуру.
Так, артистці вдалося повернути свої ідеальні форми та навіть стати ще більш привабливою. До слова, в Instagram зірка опублікувала знімки, на яких зображена в мереживному спідньому.
Схудла виконавиця позувала перед вікном, демонструючи свої накачані сідниці, струнку талію та маленькі стегна.
Так, Настя запропонувала обрати своїм підписникам, яке ж фото краще: перше чи друге. Втім, фани співачки не могли визначитися та зазначили, що вона на обох знімках має неперевершений вигляд.
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