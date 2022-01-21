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Схудла MamaRika у мереживному спідньому похизувалася накачаними сідницями та стрункою талією

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Схудла MamaRika у мереживному спідньому похизувалася накачаними сідницями та стрункою талією

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Зірка приголомшила своїми стрункими формами.

Українська співачка MamaRika після пологів має просто неймовірну фігуру.

Так, артистці вдалося повернути свої ідеальні форми та навіть стати ще більш привабливою. До слова, в Instagram зірка опублікувала знімки, на яких зображена в мереживному спідньому.

MamaRika у спідній білизні / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika у спідній білизні / instagram.com/mamarika_official

Схудла виконавиця позувала перед вікном, демонструючи свої накачані сідниці, струнку талію та маленькі стегна.

MamaRika у спідній білизні / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika у спідній білизні / instagram.com/mamarika_official

Так, Настя запропонувала обрати своїм підписникам, яке ж фото краще: перше чи друге. Втім, фани співачки не могли визначитися та зазначили, що вона на обох знімках має неперевершений вигляд.

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