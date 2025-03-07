Схудла на 10 кіло Олена Тополя приголомшила стрункою фігурою в обтислій сукні

Українська співачка Олена Тополя, в якої раніше був псевдонім Alyosha, потішила прихильників чуттєвим дуетом із виконавцем EDGAR TI.

Виконавці представили спільну пісню "Чуєш". Композицією артисти нагадують, що любов – це безперервний процес, наповнений навчанням і боротьбою, та водночас є найціннішою складовою людського життя. Вона надає сили жити, творити й рухатися вперед. Ця ніжна й емоційна композиція розповідає про справжні почуття, що здатні долати будь-які випробування.

Олена Тополя та EDGAR TI

"Що б ми не робили, як би не намагалися ставати кращими, зрештою, ми прагнемо одного – заради кого ставати кращими. І завдяки кому вірити в себе, вірити в свої сили і досягати цілей. Хтось, хто любитиме нас, наші недосконалості, прийматиме такими, якими ми є, і підтримуватиме на шляху до майбутнього", - коментують спільну роботу артисти.

Окрім того, вони представили чуттєвий кліп на композицію. Особливо здивувала Олена Тополя. Артистка, яка різко схудла на 10 кілограмів, постала на відео в чорній обтислій сукні та просто приголомшила стрункою фігурою.

Нагадаємо, Jerry Heil і MONATIK також випустили неочікуваний дует. Артисти підкорили емоційним хітом про кохання.

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