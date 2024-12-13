Схудла на 15 кг Могилевська здивувала способом, яким втрачає зайву вагу

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася секретом свого схуднення.

Так, у сторіз виконавиця поділилася, що їй вже вдалося позбутися 15 кілограм. Могилевська каже, що все це не лише завдяки збалансованому харчуванню, але й спорту. Утім, через шалений графік зірка не завжди має змогу ходити до спортзалу. Тому вона вигадала інший креативний спосіб досягати форм своєї мрії.

Зокрема, після одного з виступів у Києві співачка показала, як прямує від Жовтневого палацу просто до вокзалу, звідки вона рушила до наступного міста зі своїм шоу. Ба більше, співачка зізнається, що такого правилу тривалої скандинавської ходьби дотримується після кожного концерту.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Знімання завершилися. А зараз я вирушаю далі. У мене за півтори години потяг у Дніпро. А до вокзалу прогуляюся скандинавською ходьбою. Щоб ви розуміли, я так роблю після кожного концерту. Бо хочу бути в ідеальній формі, адже в наступному році у мене ювілей. Ось така я спортсменка – мінус 15 кіло", - поділилася Наталія.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала, як її старша донька Мішель просто на кухні відточує бойові прийоми на зірковій мамі.

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