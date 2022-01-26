Схудла на 22 кіло Олена Мозгова показалася без макіяжу в обтислих лосинах

Знаменитість залишила послання хейтерам.

Українська продюсерка Олена Мозгова продовжує тішити шанувальників своїм гарним виглядом.

Як відомо, за останні півроку знаменитості вдалося скинути 22 зайвих кілограми і тепер Мозгова активно ділиться з прихильниками своїми досягненнями. У Facebook Олена запостила кадр, на якому постає, одягнена у стилі casual - угги, лосини, худі і шапку.

Олена Мозгова / facebook.com/olenamozgova1

Вбрання Мозгової ідеально підкреслило її струнку фігуру. Також продюсерка постала без макіяжу. У дописі під фото знаменитість звернулася до хейтерів і побажала їм відписатися від неї і не висловлювати своє ставлення до неї:

"Якщо вам щось у мені не подобається, переживіть цей шок самостійно, без моєї компанії. Найправильніше просто відписатись чи заблокувати мене і жити далі, бажано щасливо! Всім решта, а вас, на щастя, переважна більшість, велике дякую за слова підтримки і за компліменти також! Це дуже приємно і дає сили рухатись далі у вдосконалені себе", - зазначила Мозгова.

Нагадаємо, що за словами Олени Мозгової, схуднути їй допомогла кето-дієта та інтервальне харчування 16/8.

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