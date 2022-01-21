Схудла на 22 кіло Олена Мозгова показалася у мінісукні та на височенних підборах

Минулої весни знаменитість поставила собі мету влізти у це вбрання.

Українська продюсерка Олена Мозгова приємно здивувала шанувальників новою фотографією у своєму Facebook.

Знаменитість запостила кадр, на якому зображена у чорній мінісукні на височенних підборах. Сексапільний образ Мозгова доповнила чорними окулярами. Вбрання Олени підкреслило її стрункі ноги.

Як відомо, за пів року зірка втратила 22 кілограми, тож тепер з гордістю демонструє нові форми.

Олена Мозгова / facebook.com/olenamozgova1

Як розповіла Мозгова, що саме ця сукня, частково, стала її стимулом до схуднення:

"Цю сукню, весною минулого року, повісила я собі перед очі і сказала: "Так, за якийсь час ти маєш в неї влізти і не просто влізти а і мати в ній естетичний вигляд". Сьогодні ввечері сукня впала мені в око! Соля виступила як фотограф. Ну так, у нас вийшло не дуже якісне і різке фото. Так, такі підбори я в житті не ношу, не знаю як в них дівчата взагалі ходять", - поділилася Мозгова.

Також продюсерка підкреслила, що головне те, що вона сама собі пообіцяла і виконала обіцяне.

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