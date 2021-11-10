Схудла на 27 кіло Ребел Вілсон у купальнику показала фігуру без фотошопу

Акторка поділилася відео, де дефілює пляжем.
Відома австралійська акторка Ребел Вілсон, яка схудла на 27 кіло, показала фігуру без фотошопу.
Ба більше, 41-річна комікиня записала відео, на якому дефілює пляжем. Артистка гордо пройшлася у яскравому помаранчевому купальнику.
Підписувати публікацію знаменитість вирішила коротко, залишивши лише смайлики у вигляді сердечок.
А от її фоловери були більш багатослівними та написали низку приємних повідомлень.
- Маєш класний вигляд, дівчинко
- Ти дуже-дуже красива
- Неймовірна! І купальник теж нереальний
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