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Схудла на 27 кіло Ребел Вілсон у купальнику показала фігуру без фотошопу

Схудла на 27 кіло Ребел Вілсон у купальнику показала фігуру без фотошопу

Ребел Вілсон / Associated Press

Акторка поділилася відео, де дефілює пляжем.

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон, яка схудла на 27 кіло, показала фігуру без фотошопу.

Ба більше, 41-річна комікиня записала відео, на якому дефілює пляжем. Артистка гордо пройшлася у яскравому помаранчевому купальнику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

Підписувати публікацію знаменитість вирішила коротко, залишивши лише смайлики у вигляді сердечок.

А от її фоловери були більш багатослівними та написали низку приємних повідомлень.

  • Маєш класний вигляд, дівчинко
  • Ти дуже-дуже красива
  • Неймовірна! І купальник теж нереальний

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