Схудла на 30 кіло Олександра Заріцька показалася у спідньому і засвітила численні тату

Артистка влаштувала собі коротку відпустку в Іспанії.

Солістка гурту KAZKA, суддя команди "Другого шансу" на шоу "Голос країни" Олександра Заріцька влаштувала собі коротку відпустку.

instagram.com/kazka.band

Знаменитість вирушила відпочивати до Іспанії, а саме до міста Барселона. Про те, як вона проводить час на відпочинку, Заріцька ділиться з фоловерами у сторіз своєї сторінки в Instagram.

instagram.com/kazka.band

instagram.com/kazka.band

Так, Олександра насолоджується місцевими пам'ятками і тамтешніми пейзажами загалом, насолоджується місцевою кухнею і не відмовила собі у коктейлі.

instagram.com/kazka.band

Окрім того, Заріцька продемонструвала фанам, який вигляд має після схуднення на 30 кіло. Зірка запостила коротке відео, на якому постала у бежевому спідньому, а також засвітила свої численні тату.

instagram.com/kazka.band

Як зізналася Олександра, вона все ж таки далеко не все собі дозволяє. Приміром, каже артистка, щоразу коли вона проходить повз випічки, то ледь себе стримує:

instagram.com/kazka.band

"Декілька слів про Барселону. Тут на кожному кроці неймовірна краса, і я не знаю, як встигну за декілька днів все обійти. Але просто переді мною зараз Саграда Фамілія… Я в шоці… А ще тут дуже багато папуг, вони всюди і вони дуже бісять, якщо чесно. А ще тут дуже багато випічки, я помираю щоразу, коли проходжу повз неї, бо вона дуже сильно пахне і я себе стримую максимально", - поділилася артистка.

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