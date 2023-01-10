Схудла на 35 кіло Даша Квіткова показала, який вигляд має її фігура у спідньому

Дружина Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, після пологів феєрично схудла на 35 кілограмів.

Результатом праці над своєю фігурою знаменитість поділилася в Instagram-stories. Даша опублікувала фото, де постала у синій спідній білизні. Зокрема, зірка показала, який вигляд має її фігура після феєричного схуднення.

Даша Квіткова у спідньому / Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, знаменитість за час вагітності набрала понад 30 кіло. Відповідна вага для Даші була некомфортною, тому вона серйозно взялася за свою фігуру та почала худнути. Зокрема, блогерка дотримувалася спеціальної дієти, яку їй підібрав дієтолог, а також займалася спортом.

За понад рік Квітковій вдалося скинути 35 кіло, і нині блогерка важить менше, аніж до вагітності. Утім, Даша не планувала так стрімко худнути. Ба більше, Квіткова стала важити 48 кілограмів через нерви та переживання.

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