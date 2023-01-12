Схудла на 35 кіло Даша Квіткова відповіла на закиди, що у неї анорексія

Блогерка пояснила, чому їй анорексія "не світить".
Дружина Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, після пологів феєрично схудла на 35 кіло. Прихильники знаменитості почали хвилюватися, а чи не страждає їхня кумирка від анорексії.
Знаменитість пояснила, чому ця хвороба їй "не світить". Даша зізналась, що вона не лише стрімко худне, але й може набрати вагу. Зокрема, Квіткова пригадала, як на ніч наїлася мандарин та глазурованих сирків, а на ранок на вагах бачила плюс півтора кілограма.
"Людина, яка на ніч об'їлася мандарин та сирків глазурованих, сьогодні вже важить 49,5. Так що, дівчата, за мою анорексію можете не переживати, вона мені не світить", - відповіла Даша.
Зазначимо, після пологів Даша Квіткова важила 83 кіло. З такою вагою знаменитості було зовсім некомфортно, тож вона одразу почала худнути. За понад рік Даші вдалося скинути 35 кіло. Квіткова дотримувалася спеціальної дієти від дієтолога, а також займалася спортом.
Утім, нерви теж вплинули на вагу блогерки. Даша через стрес скинула більше, аніж взагалі планувала.
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