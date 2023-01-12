Схудла на 35 кіло Даша Квіткова відповіла на закиди, що у неї анорексія

Блогерка пояснила, чому їй анорексія "не світить".

Дружина Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, після пологів феєрично схудла на 35 кіло. Прихильники знаменитості почали хвилюватися, а чи не страждає їхня кумирка від анорексії.

Знаменитість пояснила, чому ця хвороба їй "не світить". Даша зізналась, що вона не лише стрімко худне, але й може набрати вагу. Зокрема, Квіткова пригадала, як на ніч наїлася мандарин та глазурованих сирків, а на ранок на вагах бачила плюс півтора кілограма.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Людина, яка на ніч об'їлася мандарин та сирків глазурованих, сьогодні вже важить 49,5. Так що, дівчата, за мою анорексію можете не переживати, вона мені не світить", - відповіла Даша.

Зазначимо, після пологів Даша Квіткова важила 83 кіло. З такою вагою знаменитості було зовсім некомфортно, тож вона одразу почала худнути. За понад рік Даші вдалося скинути 35 кіло. Квіткова дотримувалася спеціальної дієти від дієтолога, а також займалася спортом.

Утім, нерви теж вплинули на вагу блогерки. Даша через стрес скинула більше, аніж взагалі планувала.

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