Схудла на 35 кіло Ребел Вілсон приголомшила фігурою в обтислому костюмі

Артистка вже два роки ретельно стежить за собою.

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон не припиняє свою боротьбу за ідеальне тіло.

Так зірка, яка вже два роки активно займається спортом, дотримується правильного харчування показала, що не зупиняється на досягнутому. На сторінці в Instagram 41-річна Вілсон розмістила знімок, зроблений під час спортивних занять.

На фотографії Ребел зображена в обтислому блакитному спортивному костюмі. Акторка схилилася до камери і сперлася на коліна: "Повстання повстанців" – коротко підписала фото Вілсон і додала хештег #2022.

Зазначимо, що активно худнути зірка почала два роки тому. За цей час їй вдалося скинути 35 кілограмів. Через зайву вагу Ребел Вілсон переймалася, що не зможе народити дітей. Саме тому, зірка ще на початку 2020-го після схуднення заморозила свої яйцеклітини.

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