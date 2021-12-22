Схудла на 35 кіло Ребел Вілсон у купальнику похизувалася підтягнутою фігурою

Зірка показала результати свого схуднення.

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон багато працювала над собою, аби схуднути.

До слова, зірці вдалося скинути 35 кіло. Хоча й не всі позитивно відреагували на це. Творча команда артистки була проти її схуднення, адже саме пишні форми принесли їй шалену популярність.

Втім, знаменитість таки зробила по-своєму. Вона звернулася до спеціалістів, які призначили їй спеціальну дієту. Окрім того, зірка займалася спортом. Результатами свого схуднення артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала фото, на якому зображена в помаранчевому суцільному купальнику.

Ребел Вілсон у купальнику / instagram.com/rebelwilson

Так, у зірки, яка схудла на 35 кіло, доволі струнка та підтягнута фігура. Окрім цього, видно, що артистка задоволена своїми новими формами.

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