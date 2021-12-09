Схудла на 35 кіло Ребел Вілсон вперше розповіла, що ставала жертвою сексдомагань

Зірки пригадала два неприємні інциденти.

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон, якій вдалося за рік схуднути на 35 кіло, поділилася неприємними подробицями свого життя.

Так, зірка неодноразово ставала жертвою сексуальних домагань. Вперше це сталося, коли їй було лише 20 років. Тоді артистка знімалась в одному проєкті. Ребел пригадала, що режисер, імені якого зірка не назвала, запросив її до готелю, аби "обговорити сценарій". Він намагався її напоїти алкоголем та скористатися нетверезим станом. Втім, зірку врятувала дружина режисера, яка неочікувано зателефонувала йому.

Ребел Вілсон / instagram.com/rebelwilson

"Вона почала говорити: "У твоєму номері зараз Ребел? Ти збираєшся переспати з нею?". Тоді я не розуміла, що робити. Я просто вибігла з номера та нікому про це не розповіла", - зізналась акторка в інтерв’ю BBC.

Пізніше з Ребел також сталася подібна неприємна ситуація. Один її колега чіплявся до неї. Тим часом подруга акторки намагалася зняти це все на відео.

Ребел запевнила, що наразі їй вистачає сили та сміливості, аби захистити себе.

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