Схудла Олександра Заріцька сіла на шпагат та показала, як тримає себе в формі

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька приголомшила своєю розтяжкою та показала, як постійно тримає тіло в тонусі.

Так, у своєму фотоблогу артистка оприлюднила кадри, як наполегливо тренується у спортивній залі. За словами Олександри, вона геть ненавидить лінь, тому регулярно займається спортом під наглядом тренера і підтримує свою фігуру. А наприкінці співачка вразила шанувальників кадром, як сидить на поздовжньому шпагаті.

"Я хейтер ліні. Ненавиджу лінь", - зазначила солістка гурту KAZKA.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

До слова, зірка вже тривалий час ретельно стежить за своїм здоров'ям. Зокрема, перші кардинальні зміни в зовнішності артистки стали помітними ще декілька років тому, коли під час участі у проєкті "Танці з зірками" вона позбулася понад 20 кг. Нині Олександра лише продовжує дбати про себе та демонструє блискучі результати й гімнастичні вміння.

Нагадаємо, нещодавно ведучий шоу "Я люблю Україну", гуморист Юрій Ткач також ділився своїми секретами стрункості й зізнався, яких шкідливих звичок йому вдалося позбутися.

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