Схудла Олена Мозгова зачарувала новим стилем та розповіла, як відсвяткувала 48-річчя

9 лютого у продюсерки був день народження.

Українська продюсерка Олена Мозгова 9 лютого відсвяткувала день народження.

Знаменитості виповнилося 48 років. З цієї нагоди іменинниця поділилася своїм гарним фото на сторінці у Facebook. На знімку Олена зображена у ресторані у стриманій чорній сукні, білій сорочці і чоботах. Стильний образ доповнили окуляри і довге намисто. Вбрання Олени ідеально підкреслило її нові стрункі форми.

facebook.com/olenamozgova1

Під світлиною Мозгова розповіла, як провела свій день народження та подякувала всім за привітання:

"Дякую всім за привітання! Це дійсно дуже приємно! Вперше в житті у мене був такий день народження, як сьогодні. Ранок я провела у храмі, потім подаруночки і привітання від родини. І після цього цілий день у спа-салоні. І, на завершення, шматок дієтичного, але дуже смачного торту з горнятком чаю", - розповіла Олена.

facebook.com/olenamozgova1

facebook.com/olenamozgova1

Також продюсерка порадила своїм шанувальницям полюбити себе, адже від цього користі буде набагато більше, ніж якщо віддавати себе всю без залишку:

"Полюбіть себе, полюбіть себе щасливою і повірте, від цього користі оточуючим вас людям і світу буде набагато більше, ніж у випадку, коли ви відаєте всю себе без залишку комусь чи чомусь, забуваючи про себе. Посилаю всім, хто мене привітав, промінчики любові і щастя!" – зазначила Олена.

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