Схудла Оля Полякова в "голому" боді поскаржилася на жорсткий робочий графік

Зірка постійно працює перед новорічними святами.

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова має чимало роботи перед новорічними святами.

Так, зірка постійно чимось зайнята. До слова, напружений робочий графік позначився на її фігурі. Артистка неабияк схудла. Про це вона розповіла у своєму Instagram, опублікувавши відповідне фото. На знімку Оля позує перед камерою в "голому" боді, хизуючись ідеальною фігурою.

Оля Полякова показала схудлу фігуру / instagram.com/polyakovamusic

"Передноворічний жорсткий графік позитивно впливає на фігуру, але не дуже на психіку! Тому я худорлява та нервова", - розповіла зірка.

Втім, прихильники першою чергою звернули уваги на струнку фігуру артистки. Навіть Анатолій Анатоліч не зміг оминути таку вдалу світлину співачки. Він запитав у зірки, чому вона до них не прийшла у такому вбранні.

Читайте також: