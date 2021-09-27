Схудла Ребел Вілсон показалася у купальнику та приголомшила фігурою

Акторка поділилася пляжним фото.

Комедійна австралійська акторка Ребел Вілсон похизувалася результатами свого схуднення.

Так, на своїй сторінці в Instagram 41-річна зірка опублікувала фото, на якому постала в червоному суцільному купальнику з глибоким декольте. Щаслива Ребел показала, що вона неабияк удосконалила свою фігуру.

Ребел Вілсон в купальнику / instagram.com/rebelwilson

"Ніколи не пізно почати вдосконалюватися. Якщо ви хочете чогось досягти, то починайте цієї ж секунди. Ви все зможете", - мотиваційно підписала світлину акторка.

Ребел Вілсон в купальнику / instagram.com/rebelwilson

Зазначимо, що Ребел Вілсон схудла на 27 кіло. Для досягнення своєї мети, вона сіла на дієту, зайнялася спортом, але головне - переглянула ставлення до себе і перестала соромиться публікувати знімки у купальнику.

Нагадаємо, раніше Кеті Перрі вперше після пологів показала фігуру в купальнику. Виконавиця поділилася пляжним знімком.

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