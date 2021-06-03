Схудла Ріанна у стрингах еротично нагнулася над столиком та посвітила апетитними сідницями

Артистка підірвала Мережу еротичними фото.
Популярна барбадоська співачка Ріанна, яка зустрічається із репером A$AP Rocky, підірвала Мережу новими еротичними фото.
У фотоблогу 33-річна зірка запостила серію світлин, на яких зухвало позувала у комплекті напівпрозорої білизни жовтого кольору свого бренду Savage X Fenty. Зокрема, артистка нагнулася над столиком та посвітила апетитними сідницями. Імпровізований фотосет знаменитість влаштувала посеред розкішного інтер'єру в фіолетових тонах.
"Я три хвилини обмірковувала підпис. Мені немає чого сказати", – написала Рірі.
Більш промовистими виявилися фани виконавиці. Юзери залишили понад 6,2 млн вподобань та 57 тисяч коментарів.
Зокрема, фоловери писали, що у співачки сексуальна фігура.
- Гаряча крихітка
- Шаленство
- Коли публікація не потребує підпису
- Виходь за мене
Нагадаємо, раніше апетитна Ріанна у в'язаній мінісукні продемонструвала пишні стегна. Артистка влаштувала імпровізовану фотосесію.