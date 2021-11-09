Схудла Руслана Писанка у зеленому пальті розповіла про особисте життя

Ведуча знялася у стильній фотосесії.

Ведуча шоу "Твій день" на каналі 1+1 Руслана Писанка знялася у стильній фотосесії для глянцю Viva.

Над фотосесією, яка відбулась на території Мистецького Арсеналу, працював відомий фотограф Сергій Мельниченко. На світлинах схудла Писанка позує у стильному пальті зеленого кольору у квітковий принт. Романтичності образу додав вечірній макіяж.

Сергій Мельниченко

В інтерв'ю журналу ведуча розповіла, як поєднує особисте життя та роботу:

Сергій Мельниченко

"Треба навчитися ці сфери поєднувати, не можна вимкнути особисте життя і сфокусуватися лише на роботі. Зараз у моєму житті важливо зробити акцент на кар'єрі. І добре, що чоловік це розуміє і підтримує мене в будь-який спосіб. Каже: "Потім, коли звільнишся, поїдемо відпочивати". До речі, мрії нас об'єднують. Коли знаєш, що потім ми удвох сядемо в машину й поїдемо мандрувати, тоді розумієш, що цей важкий період колись скінчиться і прийде довгоочікувана відпустка. Ось тоді, нарешті, ми присвятимо час одне одному", - зізналася Руслана.

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