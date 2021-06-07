Схудла Сніжана Бабкіна у купальнику похизувалася відпочинком у Туреччині

Акторка поділилася своїм новим захопленням.

Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка нещодавно поділилася романтичною історією знайомства зі своїм чоловіком, продемонструвала своїм прихильникам струнку фігуру та нове хобі.

На своїй сторінці Instagram акторка опублікувала декілька фото із Туреччини, на якому вона позує у чорному купальнику, капелюшку та з веслом у руці на дошці для сапсерфінгу. Сніжана розповідає, що це нове хобі їй дуже сподобалося.

Сніжана ділиться, що сапсерфінг її нове захоплення. У дописі до фото вона пише: “Неймовірний ранок! Відбулося наше знайомство з #supsurf сапсерфінг! Це кохання з першого помаху весла!”.

instagram.com/snezhana_babkina

Акторка разом із сім’єю перебуває на відпочинку у Бодрумі, де насолоджується сонячною погодою, неймовірними краєвидами та прозорим теплим морем. Після народження третьої дитини, сина Єлисея 2019 року, Сніжана помітно схудла та має розкішний вигляд, про що свідчить остання підбірка світлин у її фотоблогу.

instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, що нещодавно Сніжана Бабкіна розповіла, чому вирішила таємно повінчатися із своїм чоловіком музикантом Сергієм Бабкіним. Подружжя відсвяткувало 13 річницю від дня вінчання.

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