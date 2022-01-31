Схудла Софія Стужук розсекретила свою вагу: "Ніколи не була задоволена фігурою"

Зірка Мережі розповіла про переживання щодо своєї ваги.
Відома українська блогерка Софія Стужук поділилася з прихильниками своїми переживаннями.
Як розповіла зірка Мережі, раніше вона ніколи не була задоволена своєю фігурою. Коли Софія набирала хоча б декілька зайвих кіло, то одразу намагалася схуднути. Інакше вона собі не подобалася.
"Я все життя дуже хвилювалася через свою фігуру. Я завжди стежила за фігурою не те щоб для себе, а щоб "подобатися". Але найсмішніше, я ніколи не була задоволена своєю фігурою. Завжди вважала себе пухкенькою", - поділилася Софія.
Загалом, Стужук якщо набирала вагу, то одразу намагалася схуднути. Так, саме завдяки стрункій фігурі вона любила себе. Тому зробила й груди, аби бути ще більш досконалою. Втім, після пластичної операції блогерка набрала вагу.
"У висновку мінус спорт та тонус. Плюс набряки. І набирати вагу я стала ще більше", - зізналася Софія.
Зірка Мережі намагалася тоді схуднути, але все було марно. Психологи їй говорили, що проблема насправді ховається у її підсвідомості. З часом, Софія змогла впоратися зі своїми переживаннями. До слова, вона прийняла себе такою, якою вона була. Втім, згодом й вага почала зменшуватися. Зірка Мережі говорить, що наразі вона задоволена своїм тілом.
"Моя вага – 57,4 кіло! Сміливо можу говорити, що повернула свою минулу вагу", - поділилася Софія.
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