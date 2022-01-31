Схудла Софія Стужук розсекретила свою вагу: "Ніколи не була задоволена фігурою"

Схудла Софія Стужук розсекретила свою вагу: "Ніколи не була задоволена фігурою"

Зірка Мережі розповіла про переживання щодо своєї ваги.

Відома українська блогерка Софія Стужук поділилася з прихильниками своїми переживаннями.

Як розповіла зірка Мережі, раніше вона ніколи не була задоволена своєю фігурою. Коли Софія набирала хоча б декілька зайвих кіло, то одразу намагалася схуднути. Інакше вона собі не подобалася.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Я все життя дуже хвилювалася через свою фігуру. Я завжди стежила за фігурою не те щоб для себе, а щоб "подобатися". Але найсмішніше, я ніколи не була задоволена своєю фігурою. Завжди вважала себе пухкенькою", - поділилася Софія.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Загалом, Стужук якщо набирала вагу, то одразу намагалася схуднути. Так, саме завдяки стрункій фігурі вона любила себе. Тому зробила й груди, аби бути ще більш досконалою. Втім, після пластичної операції блогерка набрала вагу.

"У висновку мінус спорт та тонус. Плюс набряки. І набирати вагу я стала ще більше", - зізналася Софія.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Зірка Мережі намагалася тоді схуднути, але все було марно. Психологи їй говорили, що проблема насправді ховається у її підсвідомості. З часом, Софія змогла впоратися зі своїми переживаннями. До слова, вона прийняла себе такою, якою вона була. Втім, згодом й вага почала зменшуватися. Зірка Мережі говорить, що наразі вона задоволена своїм тілом.

"Моя вага – 57,4 кіло! Сміливо можу говорити, що повернула свою минулу вагу", - поділилася Софія.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

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