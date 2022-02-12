Схудла Софія Стужук у спідній білизні похизувалася спортивним тілом

Зірка показала знімки з нової фотосесії.

Українська блогерка Софія Стужук останнім часом активно розповідала про трансформації свого тіла.

Так, зірка поділилась, що свого часу була незадоволена фігурою. Вона постійно тренувалася у залі, контролювала харчування. Софія навіть через несприйняття себе лягла під ніж пластичного хірурга, аби збільшити груди. Втім, це не допомагало полюбити власну зовнішність та фігуру. Стужук почала страждати на булімію.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Однак наприкінці минулого року життя Софії кардинально змінилося. Зірка нарешті зустріла своє кохання. Блогерка поступово почала приймати своє тіло. Булімія більше не турбує знаменитість.

Ба більше, Стужук навіть похизувалася, що останнім часом неабияк схудла. І наразі її вага становить 57 кіло.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

До слова, Софія навіть вирішила влаштувати доволі сміливу фотосесію. Відповідними знімками блогерка вже й встигла поділитися у своєму Instagram. Так, Стужук позувала перед камерою у спідній білизні коричневого кольору.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

На знімках видно, що у Софії неабияк спортивне та підтягнуте тіло.

Читайте також: