Схудла Заріцька у новому кліпі KAZKA з'явилася у кардинально незвичному образі

Гурт представив дуетну роботу зі співачкою ROXOLANA.

Сьогодні, 25 листопада, гурт KAZKA і співачка ROXOLANA представили кліп на трек "Не своя", який ROXOLANA написала на вірші знаменитого поета-футуриста Михайля Семенка.

Пісня є частиною проєкту Ukraine Is, який артистка присвятила поєднанню української поезії та сучасної музики.

За сюжетом кліпу головні героїні зіштовхуються зі зрадою чоловіків і допомагають одна одній провчити своїх бойфрендів. Обидві співачки постають у відео у незвичних для себе образах - ROXOLANA виконує "божевільний" танок, розправляючись із нареченим своєї подруги, а солістка гурту KAZKA Саша Заріцька, яка у відео перетворилась на білявку, безжально розпилює навпіл автівку з чоловіком, який зраджує її товаришку.

"Я вважаю, дівчата мають не змагатися, а підтримувати одна одну, - говорить авторка пісні ROXOLANA. – Я рада, що Саші сподобалась ця ідея і вона погодилась на усі наші експерименти. Також мені приємно, що пісню вже активно слухають на музичних платформах і у такий спосіб слухачі по-новому відкривають для себе поезію Михайля Семенка".

"На зніманнях кліпу ми добряче повеселилися, - згадує Саша Заріцька. – Мені дуже сподобався мій образ – до цього я ніколи не перетворювалась на білявку! Але насправді це відео про взаємопідтримку, яка особливо потрібна тоді, коли хтось із нас переживає обман чи зраду. Ми з Роксоланою показуємо, що дружба і дівоча солідарність здатні перемогти будь-які негаразди".

Саша Заріцька та ROXOLANA

Режисером кліпу "Не своя" став Мітті Місюра, який вже працював із Роксоланою на зніманнях відео до пісні "Говори". Стилістом виступив Євген Приймаченко, а за постановку хореографії відповідала Марина Кущева.

Нагадаємо, трек "Не своя" увійшов до дебютного альбому Роксолани Ukraine Is, а також до альбому гурту KAZKA SVIT.

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