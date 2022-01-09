Схудла Заріцька у плащі показала, як відпочиває і що робить у Грузії

Схудла Заріцька у плащі показала, як відпочиває і що робить у Грузії

Артистка досліджує Тбілісі.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька свою відпустку вирішила провести не на морському курорті, а в колоритній Грузії.

Учасниця "Танців з зірками" відпочиває у Тбілісі та ділиться зі фанами фотозвітами. Так, на сторінці в Instagram 29-річна артистка показала, як гуляє мальовничими вуличками міста. На світлинах Саша позувала у бежевому плащі.

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Знаменитість також відвідала місцевий блошиний ринок.

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Собі виконавиця прикупила оригінальні сережки.

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

"Тбілісі: день 3... І я, здається, закохалась", – поділилася емоціями зірка.

Зі свого боку, юзери також не стримали емоцій від краси кумирки.

Ви супер

Неймовірно

Красуня

Дуже красиво

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