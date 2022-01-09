Схудла Заріцька у плащі показала, як відпочиває і що робить у Грузії

Артистка досліджує Тбілісі.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька свою відпустку вирішила провести не на морському курорті, а в колоритній Грузії.
Учасниця "Танців з зірками" відпочиває у Тбілісі та ділиться зі фанами фотозвітами. Так, на сторінці в Instagram 29-річна артистка показала, як гуляє мальовничими вуличками міста. На світлинах Саша позувала у бежевому плащі.
Знаменитість також відвідала місцевий блошиний ринок.
Собі виконавиця прикупила оригінальні сережки.
"Тбілісі: день 3... І я, здається, закохалась", – поділилася емоціями зірка.
Зі свого боку, юзери також не стримали емоцій від краси кумирки.
- Ви супер
- Неймовірно
- Красуня
- Дуже красиво
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