Схудла Заріцька у спідньому показала результати дієти і розповіла, що не їсть

Схудла Заріцька у спідньому показала результати дієти і розповіла, що не їсть

Артистка поставила перед собою мету.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька серйозно взялася за своє здоров'я.

Артистка вже декілька місяців, як сіла на дієту. При чому звернути увагу на свій зовнішній вигляд Заріцька вирішила ще під час участі у проєкті "Танці з зірками". За весь цей час виконавиці вдалося скинути понад 20 кілограм.

На сторінці в Instagram Олександра розмістила знімок, на якому позує у чорному спідньому і хизується досягненнями. Однак, як повідомила знаменитість, на цьому вона зупинятися не збирається.

instagram.com/kazka.band

"Продовжую стежити за своїй раціоном. Не вживаю цукор, хліб, м'ясо, молоко, різного роду снеків і т.д. На танці зараз немає часу, але я планую його зайти, бо вже відчуваю, що дуже сумую", - розповіла артистка.

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