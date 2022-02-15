Схудлий на 10 кіло Еллерт розповів про розкол у стосунках з Мішиною та ревнощі

Гуморист не втрачає надії на примирення з коханою.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, який восени минулого року розійшовся з українською акторкою Ксенією Мішиною, дав відверте інтерв'ю.

Гуморист поспілкувався зі Славою Дьоміним, де зізнався, що за останні пів року схуд на 10 кіло, але поступово "вибирається з ям". Однією з таких він вважає розрив з коханою. Попри все, Сашко досі не втрачає надії на примирення з коханою. Так, він вважає, що їхні стосунки на паузі та обіцяє виправити свої помилки і повернути свою Ксю.

Олександр Еллерт / скриншот з відео

"Ми треті стосунки (з Мішиною – Ред) не записуємо в список "були", не викреслюємо. Все буде добре, я впевнений у цьому. Я не стверджую, що у нас 100% будуть стосунки і все налагодиться. Я в це вірю і намагатимусь зробити все, щоб все налагодилося. Я впевнений, що у нас обох є почуття одне до одного", – поділився він та додав, що їхні стосунки були, як цивільний шлюб, а свою каблучку він досі не знімає.

Еллерт також розповів, коли стався перший розкол у їхніх стосунках. За його словами, це відбулося влітку, коли акторка опублікувала допис у своєму Instagram.

А от причиною всього цього Олександр називає "сильне кохання її та його". Втім, шоумен не захотів називати конкретну причину їхнього розриву, зазначивши, що "спіткнувся" він.

Знаменитість також заявив, що ревнощі не були головними в їхніх скандалах. Натомість він визнав, що ревнував через брак уваги та часто "фиркав".

"Ревнощі теж були, іноді вони були обопільними. У когось вона була побіжно, у когось - жартома, а хтось вимагав пояснень. Мені було іноді незрозуміло, хотілося почути, щоб мені чітко все розклали по поличках. Тут ще момент через наші графіки. У нас часто було мало часу одне з одним. Мабуть, ревнощами я вимагав уваги. Я розумію, що після знімань кожен був стомлений. Я як людина, яка багато чого усвідомила, не буду говорити, які помилки ми припустили, але я своїм шляхом та методами постараюся зробити так, щоб усе налагодити", – зазначив гуморист.

Олександр Еллерт / скриншот з відео

Також він поділився, що востаннє бачився з Ксенією перед Новим роком, аби поговорити. Ініціатива була саме його.

Еллерт також припустив, що якщо у Мішиної буде нове кохання – він не вдаватиметься до безглуздих вчинків, а побажає їм лише добра та кохання. А сам шоумен не готовий до стосунків з іншою жінкою. Він також розповів, що може посприяти їхньому з акторкою примиренню.

"Це має бути обопільний зважений крок, ми маємо зробити аналіз всього, що в нас було, до чого ми прийшли, і базуючись на всьому тому, що ми зробили, прийняти одне одного з тими чи іншими звичками, травмами, біллю. Розбиратися в самих собі, ходити до психологів. Я впевнений, що усім людям на планеті потрібна допомога психологів", – додав Еллерт.

instagram.com/misha.k.ua

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