Схудлий на 16 кіло MELOVIN приголомшив потужним виступом у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024"

Артист показав свій потужний номер та здивував вокалом.
Щойно свій потужний номер у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024" продемонстрував співак MELOVIN.
Виконавець заспівав трек DREAMER, ідея для якого, як говорить сам артист, у нього з'явилася завдяки Володимиру Івасюку. MELOVIN ділився, що після відвідування могили легендарного композитора, у нього народилася пісня.
У фіналі нацвідбору співак, який схуднув на 16 кіло, продемонстрував потужний номер, що судді його неабияк розхвалили. Сергій Танчинець зазначив, що європейська аудиторія буде в захваті, а також він похвалив фальцет MELOVIN.
"Були у мене побоювання на рахунок фальцету, чи буде вам комфортно. Я розумію, що ви можете співати в цьому діапазоні, але чи буде вам комфортно це робити, певно були якісь більш-менш хвилювання, але ви заспівали чисто, впевнено. Я думаю, що європейська сцена була б в захваті", - висловився Танчинець.
Джамала наголосила, що MELOVIN однозначно в її трійці лідерів. Щоправда, виконавиця зауважила, що співаку не завжди вдавалося виконувати приспів фальцетом.
"Ну дуже круто. Дуже крутий номер, крута пісня. Вона драйвова. Це така сміливість повернутися на нацвідбір, наче почати з початку. Після того, як ти вже був на "Євробаченні" і представляв Україну. У мене теж були питання щодо приспіву фальцетом, тому що іноді, я так підслуховувала на репетиціях, іноді давався, іноді - ні. Сьогодні він вдався. Я бачу цю пісню в трійці лідерів", - прокоментувала Джамала.
Андрій Данилко наголосив, що MELOVIN однозначно в його двійці лідерів. Він побажав виконавцеві успіхів та зауважив, що 2018 року йому несправедливо віддали 17-те місце.
"Я розумію, чому ти пішов. Це реванш. Настільки несправедливо 17-е місце, все ж таки глядачі дали тобі 7. Я тобі бажаю успіху, ти великий молодець. Я бачу тебе у двійці лідерів" – висловився Андрій Данилко.
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