Схудлий на 16 кіло MELOVIN приголомшив потужним виступом у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024"

Щойно свій потужний номер у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024" продемонстрував співак MELOVIN.

Виконавець заспівав трек DREAMER, ідея для якого, як говорить сам артист, у нього з'явилася завдяки Володимиру Івасюку. MELOVIN ділився, що після відвідування могили легендарного композитора, у нього народилася пісня.

MELOVIN, нацвідбір на "Євробачення-2024"

У фіналі нацвідбору співак, який схуднув на 16 кіло, продемонстрував потужний номер, що судді його неабияк розхвалили. Сергій Танчинець зазначив, що європейська аудиторія буде в захваті, а також він похвалив фальцет MELOVIN.

"Були у мене побоювання на рахунок фальцету, чи буде вам комфортно. Я розумію, що ви можете співати в цьому діапазоні, але чи буде вам комфортно це робити, певно були якісь більш-менш хвилювання, але ви заспівали чисто, впевнено. Я думаю, що європейська сцена була б в захваті", - висловився Танчинець.

MELOVIN, нацвідбір на "Євробачення-2024"

Джамала наголосила, що MELOVIN однозначно в її трійці лідерів. Щоправда, виконавиця зауважила, що співаку не завжди вдавалося виконувати приспів фальцетом.

MELOVIN, нацвідбір на "Євробачення-2024"

"Ну дуже круто. Дуже крутий номер, крута пісня. Вона драйвова. Це така сміливість повернутися на нацвідбір, наче почати з початку. Після того, як ти вже був на "Євробаченні" і представляв Україну. У мене теж були питання щодо приспіву фальцетом, тому що іноді, я так підслуховувала на репетиціях, іноді давався, іноді - ні. Сьогодні він вдався. Я бачу цю пісню в трійці лідерів", - прокоментувала Джамала.

MELOVIN, нацвідбір на "Євробачення-2024"

Андрій Данилко наголосив, що MELOVIN однозначно в його двійці лідерів. Він побажав виконавцеві успіхів та зауважив, що 2018 року йому несправедливо віддали 17-те місце.

MELOVIN, нацвідбір на "Євробачення-2024"

"Я розумію, чому ти пішов. Це реванш. Настільки несправедливо 17-е місце, все ж таки глядачі дали тобі 7. Я тобі бажаю успіху, ти великий молодець. Я бачу тебе у двійці лідерів" – висловився Андрій Данилко.

Читайте також: