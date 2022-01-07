Схудлий на 30 кіло Віктор Бронюк показав дружину-красуню та двох дітей

Артист привітав прихильників з Різдвом.
Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк показав свою сім'ю.
Артист, який схуд на 30 кілограмів, влаштував фотосесію біля ялинки з дружиною Тетяною та дітьми – Євою та Данилом. Так, Віктор з сином постали у костюмах, а його дружина з донькою – у розкішних сукнях. Примітно, що дівчинка схожа на маму, а хлопчик – на зіркового татуся. Родинним кадром Бронюк привітав юзерів з Різдвом.
"З Різдвом Христовим! Бажаю кожній родині злагоди, любові та міцного здоров'я! Христос Народився! Славімо Його!" – написав артист.
У відповідь фани також привітали кумира: "Щастя, здоров'я, добробуту та любові!", "З Різдвом Христовим! Затишних зимових свят!", "І вас зі святом, щастя злагоди, миру і любові вам і вашій родині".
Читайте також: