Схудлий на 30 кіло Віктор Бронюк показав дружину-красуню та двох дітей

Схудлий на 30 кіло Віктор Бронюк показав дружину-красуню та двох дітей

Артист привітав прихильників з Різдвом.

Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк показав свою сім'ю.

Артист, який схуд на 30 кілограмів, влаштував фотосесію біля ялинки з дружиною Тетяною та дітьми – Євою та Данилом. Так, Віктор з сином постали у костюмах, а його дружина з донькою – у розкішних сукнях. Примітно, що дівчинка схожа на маму, а хлопчик – на зіркового татуся. Родинним кадром Бронюк привітав юзерів з Різдвом.

Віктор Бронюк з дружиною та дітьми / instagram.com/viktorbronyuk_official

"З Різдвом Христовим! Бажаю кожній родині злагоди, любові та міцного здоров'я! Христос Народився! Славімо Його!" – написав артист.

У відповідь фани також привітали кумира: "Щастя, здоров'я, добробуту та любові!", "З Різдвом Христовим! Затишних зимових свят!", "І вас зі святом, щастя злагоди, миру і любові вам і вашій родині".

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