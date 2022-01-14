Схудлий на 30 кіло Віктор Бронюк з голим торсом показав дружину в бікіні

Схудлий на 30 кіло Віктор Бронюк з голим торсом показав дружину в бікіні

Подружжя відпочиває в США.

Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк разом з дружиною полетів у відпустку.

Артист, який схуд на 30 кілограмів, та його кохана Тетяна відпочивають у Маямі. У своєму Instagram знаменитість опублікував пляжний кадр, де постав з обраницею. На фото виконавець позував у шортах з голим торсом, а Таня – у чорному бікіні. У руках парочка тримала кокоси.

Віктор Бронюк з дружиною / instagram.com/viktorbronyuk_official

Схоже, відпочинок у США подружжю дуже подобається. У дописі Бронюк зазначив, що не хоче повертатися до України, де морози.

"Коротко про те, як не хочеться повертатися в -16", – написав він.

У коментарях фани побажали парі гарного відпочинку. А дехто з користувачів написав, що Віктору і Тетяні варто набрати вагу, "бо надто вже худі".

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