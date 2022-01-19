Схудлий соліст ТІК Віктор Бронюк похизувався новою фігурою на Карибах

Артист з родиною провів відпустку у теплих краях.

Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк здійснив свою давню мрію і разом із дружиною Тетяною вирушив на кораблі в тур островами.

Поїздка зайняла 10 днів, із них 7 пара провела у відкритому морі. Загалом зіркове сімейство проїхало понад дві тисячі морських миль.

"Ми так давно мріяли про цю поїздку, відкрили американську візу, але все ніяк. І ось у січні це сталося! Відпустка цікава, але пандемія наклала свій відбиток", – поділився Бронюк.

Перше, що здивувало музиканта одразу після прильоту до Америки – безкоштовні ПЛР-тести. Заходиш у спеціальний пункт реєстрації, робиш тест та миттєво отримуєш результат.

За час круїзу Бронюк із дружиною побували на Карибських, Британських Віргінських островах, бачили знаменитий острів Сінт-Мартен, де літаки приземляються просто на пляжі Maho Beach.

"Море було відносно спокійне, вночі вітер, але навіть мені, людині з морською хворобою, було комфортно плавати. Акул бачили на Багамах у спеціальному басейні, більше, на щастя, ніде з ними не зустрічалися", - розповів артист.

Віктор зазначив, що разом із ним на лайнері було багато наших співвітчизників, більша частина українців працювала у сфері обслуговування: музикантами, менеджерами, кухарями та офіціантами.

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