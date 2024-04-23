Схудлий Юрій Ткач похизувався своїм виглядом і розсекретив, як позбувається зайвих кіло

Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" і ведучий "Я люблю Україну" Юрій Ткач поділився секретами свого різкого схуднення.

Так, шоумен рішуче взявся за своє здоров'я та додав, що таке усвідомлення прийшло до нього з віком. Зокрема, свою фігуру та самопочуття Юрій покращує за допомогою відмови від низки шкідливих звичок. За словами гумориста, він більше не вживає жодних алкогольних напоїв та попрощався з висококалорійними продуктами у своєму раціоні.

"Треба закрити рота, не пити алкогольні напої, не їсти солодкого й страв з борошна. Це було моє рішення. Мені стукнуло 40 років… Це такий вік, який дає тобі поштовх і ти починаєш приходити до тями", - зізнався ведучий у програмі "ЖВЛ".

Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Зазначимо, нещодавно Юрій Ткач приголомшив зізнанням, що вже позбувся дев'яти кіло. Нині колеги та шанувальники шоумена постійно дарують йому компліменти.

Нагадаємо, нещодавно британська співачка та акторка Келлі Осборн приголомшила своїми виглядом після схуднення на 38 кіло й назвала, яких правил вона дотримувалася.

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