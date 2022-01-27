Схудлу Хлєбникову, яка постраждала у пожежі, таємно зняли на камеру: який вигляд має співачка

Схудлу Хлєбникову, яка постраждала у пожежі, таємно зняли на камеру: який вигляд має співачка

Обурена артистка заявила, що її ошуканством зняли на камеру.

Стало відомо, який вигляд має російська співачка Марина Хлєбникова, яка постраждала внаслідок пожежі у своїй квартирі.

Так, у листопаді зірку 90-х екстрено госпіталізували до лікарні з опіками. Подейкували, що її обличчя серйозно постраждало, а для того, аби повернути колишню красу, знадобиться чимало пластичних операцій. Втім, у Мережі з'явилося відео, на якому вперше можна побачити, у якому стані виконавиця.

Марина Хлєбникова / скриншот з відео

У ролику, який опублікував Telegram-канал "Известия", видно, що виконавиця хіта "Чашка кофию" дуже схудла, Марина трохи кульгає і їй складно пересуватися. Втім, помітних пошкоджень на обличчі у неї немає, а волосся прикрите косинкою.

Марина Хлєбникова / скриншот з відео

У ролику знаменитість показала наслідки пожежі у квартирі.

Втім, виявилося, що журналісти прийшли до Хлєбникової під виглядом працівників комунальних служб та знімали її на приховану камеру. Це неабияк обурило артистку, про що вона написала у своїх Instagram-stories.

"Абсолютно не по-людськи прийти та прикинутися працівником "Житловика" під виглядом перевірки квартири після пожежі, а потім виявитися жовтим журналістом із прихованим зніманням. Згоду на знімання та публікацію я не давала. Юристи вже працюють", - написала співачка.

Марина Хлєбникова / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Артистка також додала, що декілька років тому вирішила не вести публічне життя, бо стомилася від брехні та втручання в особисте життя, чуток і домислів.

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