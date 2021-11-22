Шуфутинський, який гастролював в окупованому Криму, збирається виступити в Україні

Артист запланував концерт у Києві.

Російський шансоньє Михайло Шуфутинський зібрався дати сольний концерт в Україні.

Так, артист запланував свій виступ у Києві 8 березня. Втім, Шуфутинський ще 2017 року був занесений до списку "Миротворця". Річ у тім, що співак неодноразово відвідував окупований Крим та давав там свої сольні концерти.

Михайло Шуфутинський / instagram.com/mikhail.shufutinsky

До слова, у Мережі негативно відреагували на те, що виконавець зібрався виступити в Україні. Так, юзери не змогли змовчати та засипали соціальні мережі онлайн-сервісу, який продає квитки на подію, хейтом. Втім, сервіс пізніше обмежив можливість залишати коментарі. На що юзери відреагували ще більше негативно.

Чого ж ви коментарі почистили і позакривали під Шуфутинським?

Сам факт того, що ви обмежили можливість залишати коментарі під постом про "майбутні" концерти Шуфутинського в Києві, свідчить про те, що ви усвідомлюєте цинічність своїх дій на запрошення російського співака, який незаконно гастролював в окупованому Криму

Чого це ви приховали коментарі під постом про Шуфутинського? Все одно його концерту не буде!

Читайте також: