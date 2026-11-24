Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Реклама

Українська співачка Даша Астаф’єва звернулася до підписників із проханням допомогти знайти її домашню галку Патріка.

Птах, якого артистка свого часу знайшла на дорозі та виходила, зник у Козині на Київщині. Його не можуть відшукати вже кілька днів.

Реклама

Про те, що сталося, Астаф’єва написала у Threads. Вона пояснила, що Патрік звик до людей, не боїться спілкування та має доволі незвичну поведінку. Зокрема, Патрік вміє промовляти кілька слів і видає звуки, які нагадують дитяче белькотіння.

Реклама

Даша Астаф’єва й Патрік / © instagram.com/da_astafieva

Водночас волонтерка наголосила, що птах не пристосований до самостійного життя без належного догляду. Річ у тому, що йому потрібні спеціальний вольєр, раціон і виховання. Тож вона просить усіх небайдужих звернути увагу на можливу появу птаха десь поблизу.

«Друзі, в нас загулявся Патрік, наш домашній птах-галка! Шукаємо його вже кілька днів. Дуже прошу поширити. Ручний, дуже цікавий і грайливий, каже кілька слів і видає смішні, схожі на дитячі звуки! Раптом причепився, і тусується із вами, дайте знати, його треба повернути в звичні умови, вольєр, складне харчування та виховання!» — звернулася до аудиторії артистка.

Допис Даші Астаф’євої / © instagram.com/da_astafieva

Для родини зникнення Патріка стало приводом для неабиякого хвилювання. Даша зізналася, що всі дуже сумують за пернатим улюбленцем і сподіваються якомога швидше побачити його вдома.

Як відомо, історія Патріка почалася з випадкової зустрічі. Астаф’єва знайшла галку ще пташеням — тоді пухнастик був настільки маленьким, що не міг літати. Спершу Даша віднесла його з дороги на узбіччя, сподіваючись, що так він буде в безпеці. Однак, коли артистка згодом повернулася на те саме місце, птах знову опинився просто на проїжджій частині.

Реклама

Побоюючись, що пташеня може загинути, співачка вирішила прихистити його. З часом галка стала повноцінним членом родини, що навіть Даша почала жартома називати його «сином».

Тепер артистка сподівається на допомогу небайдужих: якщо Патрік опиниться поруч із людьми, які його впізнають, родина просить повідомити про це.

Новини партнерів