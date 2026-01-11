ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Шульгіна шокувала зізнанням про "Холостяк" із Чмерковським і звернулась до переможниці Надін

Блогерка порівняна 14 сезон проєкту з тим, де вона брала участь.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олександра Шульгіна

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

Переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна шокувала подробицями першого сезону шоу і звернулась до моделі Надін Головчук.

Олександра говорить, що поведінка актора Тараса Цимбалюка неабияк нагадала їй хореографа Макса Чмерковсьокого. Танцівник був героєм першого сезону "Холостяка". За словами Шульгіної, Чмерковський теж, як і Цимбалюк, робив вигляд, що хвилюється за учасниць, а насправді йому було все одно. Ба більше, Олександра говорить, що перший "Холостяк" під час вибору учасниць теж перекладав відповідальність на плечі творців.

"Цей сезон шалено нагадав мій. Цимбалюк — це ж просто Чмерковський. Так само скинув зі своїх плечей відповідальність. Не хотів нічого пояснювати. Спочатку переживав за дівчат, а потім йому виявилося поф*г на них", - говорить блогерка.

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

Олександра Шульгіна / © instagram.com/alessandra_shulgina

Шульгіна також звернулась до переможниці 14 сезону "Холостяка" Надін. Блогерка зазначила, що вже проходила цей шлях. Олександра запевнила, що найкраще – попереду, а вона є тому яскравий приклад.

"Надюшка дуже нагадала мене. І вся ця ситуація навколо неї, все це проходила я. Ти — велика молодець, крута, класна, справжня, автентична, у тебе офігенна енергія, у тебе все вийде, попри те, що ти не є зараз народною улюбленицею. Ти класна і ти ще все покажеш. Я тому приклад", - підсумувала блогерка.

Надін Головчук

Надін Головчук

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк здивував зізнанням, як насправді обирав переможницю "Холосятка-14". Також артист попросив вибачення в однієї з учасниці і пояснив чому.

