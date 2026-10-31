Шуров шокував заявою про перемогу TVORCHI на нацвідборі: "Показали, що від України можна й так"

TVORCHI та Дмитро Шуров / © Колаж ТСН.ua

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Продюсер нацвідбору та музикант Дмитро Шуров шокував заявою про перемогу гурту TVORCHI на Національному відборі на «Євробачення-2023».

Колектив представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі 2023 року з піснею Heart of Steel. У фіналі «Євробачення-2023» гурт посів шосте місце. Проте Дмитро Шуров, який тоді був продюсером нацвідбору, де TVORCHI вибороли право поїхати на конкурс, зробив шокувальну заяву. Музикант видав, що колектив взагалі не повинен був опинитися там.

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Що сказав Дмитро Шуров про участь TVORCHI у нацвідборі

Загалом TVORCHI двічі брали участь у нацвідборі на «Євробачення». Вперше колектив прийшов на конкурс 2020 року. Тоді музиканти з піснею Bonfire посіли четверте місце. Дмитро Шуров на «Фабриці зірок» говорить, що учасники гурту засмутились, що не пройшли далі.

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2023 року TVORCHI повернулись на нацвідбір. Проте у Дмитра Шурова залишились двоякі відчуття через їхню участь. Продюсер нацвідбору стверджує, що музиканти виступали на прослуховуваннях абияк, що в нього було таке відчуття, ніби TVORCHI це взагалі не цікавить. Тож, за словами Шурова, колектив спочатку не пройшов до списку фіналістів. Однак через відмови учасників, TVORCHI заскочили в останній вагон, а в результаті ще й перемогли та поїхали представляти Україну на «Євробаченні-2023».

«Мені згадалась історія про нацвідбір. TVORCHI — це цікавий кейс був. У них класний був трек Bonfire 2020 року, а потім вони дуже засмутились, що не пройшли. Вони прийшли на відбір на прослуховування останніми того дня. Вони були на від**бись, це дуже відчувалось: „Ми все одно не пройдемо, навіщо воно потрібно“. Це було дуже неприємно. Ми подумали: „Ну й гаразд, грець із ними“. Так сталося, що одні учасники зійшли зі станції, лишились TVORCHI і десятими пройшли у фінал. Коли вони поїхали, у всіх був шок. Вони показали Європі, що від України можна й так», — видав Дмитро Шуров.

Реакція гурту TVORCHI на заяву Дмитра Шурова

Один із учасників колективу Андрій Гуцуляк прокоментував заяву продюсера нацвідбору. Музикант зазначив, що 2020 року вони засмутились не через те, що не пройшли далі, а через те, що технічні проблеми завадили їм краще продемонструвати свій конкурсний номер.

Також Андрія Гуцуляка образили слова, що вони нібито нехотя виступали на прослуховуваннях на нацвідбір 2023 року. Музикант стверджує, що вони лиш були розслабленими після концертів у Європі. Наостанок Гуцуляк додав, що йому дивно чути, нібито вони потрапили на нацвідбір лише тому, що деякі учасники відмовились від участі.

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TVORCHI / © eurovision.tv

«З треком Bonfire, коли ми виступали, це не було засмучення з того, що ми не пройшли далі. Ми відчували, що могли виступити краще, якби не технічні причини. Це єдине, що нас засмутило в той час. Щодо виступу на прослуховуванні на від**бись, як він сказав, — це теж було не так. Ми приїхали з Європи з концерту, ми просто були розслабленими. Щодо того, що він сказав, що нас взяли на нацвідбір, бо інші заявки скасувались — це дивно чути від музиканта», — обурився Андрій Гуцуляк.

Нагадаємо, вже активно готуються до «Євробачення-2027», яке у травні відбудеться в Болгарії. До речі, одна країна, яка чотири роки уникала пісенного конкурсу, здивує поверненням на сцену.

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