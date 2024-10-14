Шуров здивував виглядом учасників "Океану Ельзи" 30 років тому: всі з довгим волоссям і голим торсом

Артист привітав "Океан Ельзи" з 30-ю річницею діяльності і пригадав свою участь в колективі.

Український музикант Дмитро Шуров здивував, який вигляд учасники гурту "Океан Ельзи" мали майже 30 років тому.

Архівним фото колективу артист поділився з важливої нагоди. Річ у тім, що гурт відсвяткував 30-ту річницю діяльності. Тож, Дмитро Шуров привітав колектив з важливим ювілеєм, а також показав архівне фото учасників "Океану Ельзи", яке було зроблене майже 30 років тому. На знімку практично всі музиканти позували з голим торсом та мали тоді довге волосся.

"Вітаю "Океан Ельзи" з 30-річчям! Рокгурти з такою довгою історією - це щось більше за музику, це цілі періоди життя людей. У таких великих періодах є і позитивні події, які наповнюють сенсом, і чимало складних, які перетворюються в досвід, що допомагає рухатись далі, роблячи те, що любиш", - зазначив артист.

Учасники гурту "Океан Ельзи" майже 30 років тому / Фото: facebook.com/pianoboy.band

До слова, Дмитро Шуров від 2001-го до 2004 року був учасником "Океану Ельзи" та грав на клавішних. Артист зізнається, що пригадує той період лише з усмішкою. За його словами, він неабияк вдячний колективу за отриманий досвід, створену спільну музику і пережиті приємні моменти.

"Я невимовно вдячний "ОЕ" за перші великі записи та гастролі, за щоденну школу стосунків, за прекрасну музику, яку створили разом. Я зайшов до цього гурту 18-річним пацаном, який вмів розмовляти тільки мовою музики та для якого музика була понад усе. А вийшов 22-річним чоловіком, який усвідомив, хто він є, та навчився цінувати життя, досвід, свободу, любов. У моєму періоді "ОЕ" стались найкращі події для мене", - зазначив артист.

Дмитро Шуров / Фото: instagram.com/pianoboy_official

На привітання від Дмитра Шурова відреагував лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук. Виконавець подякував ексколезі, а також зазначив, що в нього залишилися приємні спогади від їхньої співпраці: "До сих пір мурахи від того, як ми відчували один одного на сцені музично. Дякую тобі за це!".

Нагадаємо, нещодавно гурт "Океан Ельзи" відіграв декілька концертів з нагоди 30-річчя. Ведуча Маша Єфросиніна, яка була на події, показала, як зі співачкою Олею Поляковою відривалася.

"Океану Ельзи" - 30 років! Ексклюзивне інтерв'ю з Вакарчуком з-за лаштунків концерту

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