Сідні Свіні неочікувано виявилась родичкою Мерилін Монро: хто вони одна одній

Сідні Свіні та Мерилін Монро / © Associated Press

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Американська акторка Сідні Свіні виявилась родичкою ікони кіно, покійної Мерилін Монро.

Так, зовнішність артисток порівнювали багато років. Користувачі Мережі часто писали, що вони неабияк схожі візуально. На тлі цього у MyHeritage вирішили провести генеалогічне дослідження, передає Just Jared.

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Як виявилося, Сідні Свіні та Мерилін Монро таки справді далекі родички, а саме дев’ятиюрідні сестри через одне покоління. Родинний зв’язок артисток простежили по лінії батьків. Генеалогічні дерева акторок перетинаються через спільного предка на ім’я Езра Перрі, який жив приблизно від 1625-го по 1689 рік і був першопоселенцем у Сандвічі, штат Массачусетс.

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Мерилін Монро / © Associated Press

«Розкрити їхню спільну гілку було неймовірно; це потужне нагадування про те, що людство — одне величезне родове дерево, і коли ми копаємо глибше, то виявляємо, наскільки дивовижно ми всі взаємопов’язані», — говорить директор компанії з досліджень Роі Мандель.

Сідні Свіні / © Associated Press

Зазначимо, Сідні Свіні — американська акторка. Вона прославилась завдяки ролі у серіалі «Ейфорія». Також артистка знялась у нашумілому фільмі «Служниця». Зараз Сідні 29 років.

Що ж стосується Мерилін Монро, то вона вважається іконою кіно. На жаль, життя акторки обірвалось 4 серпня 1962 року у віці 36 років.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про зірок шоубізнесу, які вразили схожістю зі своїми братами та сестрами. Деякі зіркові родичі настільки схожі, що на спільних фото їх можна прийняти за близнюків.

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