Сідні Свіні вперше відповіла на звинувачення після скандальної "нацистської" реклами джинсів
Після скандальної реклами знаменитість відповіла на звинувачення та пояснила своє ставлення до ситуації.
Американська акторка Сідні Свіні вперше прокоментувала гучний скандал, що розгорівся навколо її участі в рекламній кампанії бренду American Eagle.
Зірка серіалу "Ейфорія" запевнила, що ситуація жодним чином не вплинула на неї, хоча реакція суспільства виявилася для неї доволі сюрреалістичною. Про це Свіні розповіла в інтерв’ю Variety.
"Я знаю, що ціную. Знаю, що я добра людина. Не дозволяю іншим людям визначати, хто я", — заявила акторка, коментуючи підтримку, яку їй висловили навіть такі політики, як президент та віцепрезидент США Дональд Трамп і Джей Ді Венс.
Скандал розгорівся наприкінці липня 2025 року після виходу нової реклами American Eagle, у якій акторка знялася в джинсах бренду. Кампанія побудована на грі слів "great jeans/great genes" — тобто "чудові джинси/відмінні гени" українською, проте англійською мовою це додатково й співзвучні слова.
У ролику Свіні жартома сказала, що не збирається нікого переконувати купувати джинси, а потім додала, натякаючи на гру слів між "jeans" і "genes": "Бачите, що я зробила?"
В іншій версії відео вона навіть викреслила слово "гени" на білборді, замінивши його на "джинси". Втім, користувачі Мережі розкритикували ролик, угледівши в ньому расові й навіть нацистські підтексти — нібито акторка "вихваляє біляве волосся та блакитні очі". Саме після цього у соцмережах розпочалася хвиля суперечок, а політики-консерватори публічно стали на захист акторки.
