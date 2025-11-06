Сідні Свіні вперше відповіла на звинувачення після скандальної "нацистської" реклами джинсів

Сідні Свіні / © Associated Press

Американська акторка Сідні Свіні вперше прокоментувала гучний скандал, що розгорівся навколо її участі в рекламній кампанії бренду American Eagle.

Зірка серіалу "Ейфорія" запевнила, що ситуація жодним чином не вплинула на неї, хоча реакція суспільства виявилася для неї доволі сюрреалістичною. Про це Свіні розповіла в інтерв’ю Variety.

"Я знаю, що ціную. Знаю, що я добра людина. Не дозволяю іншим людям визначати, хто я", — заявила акторка, коментуючи підтримку, яку їй висловили навіть такі політики, як президент та віцепрезидент США Дональд Трамп і Джей Ді Венс.

Сідні Свіні / © Associated Press

Скандал розгорівся наприкінці липня 2025 року після виходу нової реклами American Eagle, у якій акторка знялася в джинсах бренду. Кампанія побудована на грі слів "great jeans/great genes" — тобто "чудові джинси/відмінні гени" українською, проте англійською мовою це додатково й співзвучні слова.

У ролику Свіні жартома сказала, що не збирається нікого переконувати купувати джинси, а потім додала, натякаючи на гру слів між "jeans" і "genes": "Бачите, що я зробила?"

В іншій версії відео вона навіть викреслила слово "гени" на білборді, замінивши його на "джинси". Втім, користувачі Мережі розкритикували ролик, угледівши в ньому расові й навіть нацистські підтексти — нібито акторка "вихваляє біляве волосся та блакитні очі". Саме після цього у соцмережах розпочалася хвиля суперечок, а політики-консерватори публічно стали на захист акторки.

