"СидОренки-СидорЕнки": відома дата прем'єри нового сезону комедійного серіалу

Стало відомо, коли відбудеться прем'єра нового сезону культового комедійного серіалу "СидОренки-СидорЕнки".

Продовження історії про дві сім'ї, які переплутали синів у пологовому будинку, а через 16 років знову зустрілися, вже можна буде побачити 4 березня. Серіал транслюватиметься на телеканалі ТЕТ о 19:00 від понеділка по четвер.

Серіал "СидОренки-СидорЕнки"

За два роки родини СидОренків-СидорЕнків пройшли безліч випробувань: разом виховували синів, яких переплутали в пологовому, разом вели бізнес, сварилися та мирилися, заводили романи й розлучалися. А в новому сезоні наші улюблені герої будуть змушені перебратися на ферму.

Серіал "СидОренки-СидорЕнки" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Після раптового переїзду баталії між Сидоренками завирують з новою силою. Усім їм доведеться прокидатися з першими півнями, доїти корів, ловити гусей, пасти кіз, копати, садити й робити безліч інших речей, про які вони й гадки не мали. Тож від 4 березня на СидОренків-СидорЕнків чекають нові нестримні пригоди та новий не менш чудернацький родич. Зжитися з ним – це ще те завдання з зірочкою.

У продовженні культового комедійного серіалу до вже улюблених героїв приєднаються Віра Кобзар, яка зіграла головну антагоністку сезону, Андрій Пономаренко, котрий перевтілитися в сільського ветеринара Льоню, Віталіна Біблів, по сусідству з якою оселяться Сидоренки, і багато інших відомих українських акторів та акторок.

Віталіна Біблів / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не пропустіть прем'єру улюбленого серіалу “СидОренки-СидорЕнки” від понеділка по четвер на ТЕТ вже 4 березня о 19:00.

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