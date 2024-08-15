Сильвестр Сталлоне на архівних фото показав, який вигляд з дружиною мав у молодості

Зірка бойовиків також привітав кохану з особливим святом.
Популярний американський актор Сильвестр Сталлоне повідомив про важливе свято в його родині. Дружина знаменитості Дженніфер Флавін святкує день народження.
Обраниці актора виповнюється 46 років. Тож, у своєму Instagram зірка бойовиків адресував коханій теплі привітання. Він зазначив, що разом з доньками вважає Флавін просто неймовірною та безмежно кохає її.
"Вітаю з днем народження мою дружину Дженніфер! Я і діти вважаємо, що ти - неймовірна. Ми любимо тебе назавжди!" – адресував коханій Сталлоне.
Окрім того, зірка бойовиків поділився їхніми архівними фото. Зокрема, знаменитість показав, який вигляд з дружиною мав у молодості. До слова, з роками подружжя неабияк змінилося.
До речі, Дженніфер Флавін вже відреагувала на привітання від чоловіка. Вона у коментарях зазначила, що неабияк кохає Сильвестра Сталлоне та вдячна йому за доньок: "Моя любов навіки! Люблю тебе і наших доньок понад усе!".
Зазначимо, Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін зіграли весілля у травні 1997 року після дев'яти років стосунків. Пара виховує трьох доньок – 27-річну Софію, 26-річну Сістін та 22-річну Скарлет. У вересні 2022 року подружжя збиралося розлучатися, однак вже через місяць помирилося.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Наталка Карпа святкувала день народження. Знаменитість показувала, як чоловік-військовий з передової вітав її з 43-річчям.
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