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Сильвестр Сталлоне після заяв про розлучення натякнув на примирення із дружиною ніжними фото

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Сильвестр Сталлоне після заяв про розлучення натякнув на примирення із дружиною ніжними фото

Фото: instagram.com/officialslystallone

Зірка бойовиків Сильвестр Сталлоне спантеличив шанувальників новими світлинами в соцмережах.

Нещодавно прихильників Сильвестра Сталлоне приголомшила новина про його розлучення із Дженніфер Флавін, з якою актор був у шлюбі 25 років.

Однак у своєму Instagram Сталлоне натякнув на примирення подружжя новою публікацією. Актор поділився милими сімейними світлинами із підписом: "Чудово...".

© instagram.com/officialslystallone
Фото: instagram.com/officialslystallone

На одному з фото Сталлоне та Флавін ніжно тримаються за руки, а на іншому позують разом зі своїми доньками, коли ті ще були маленькими.

© instagram.com/officialslystallone
Фото: instagram.com/officialslystallone

Прихильники пари одразу ж поцікавилися у актора у коментарях, чи означає це, що стосунки подружжя налагодилися. 

  • Сподіваюся, що ви зможете почати спочатку!
  • Невже ви знову разом?
  • Якщо це натяк, що ви разом, я буду щаслива!
  • Ви чудова сім'я! Сподіваюся, що ваші стосунки налагодяться! 

Нагадаємо, нещодавно про своє розлучення після 11 років у шлюбі повідомив соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс.

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