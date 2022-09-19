Сильвестр Сталлоне після заяв про розлучення натякнув на примирення із дружиною ніжними фото

Зірка бойовиків Сильвестр Сталлоне спантеличив шанувальників новими світлинами в соцмережах.
Нещодавно прихильників Сильвестра Сталлоне приголомшила новина про його розлучення із Дженніфер Флавін, з якою актор був у шлюбі 25 років.
Однак у своєму Instagram Сталлоне натякнув на примирення подружжя новою публікацією. Актор поділився милими сімейними світлинами із підписом: "Чудово...".
На одному з фото Сталлоне та Флавін ніжно тримаються за руки, а на іншому позують разом зі своїми доньками, коли ті ще були маленькими.
Прихильники пари одразу ж поцікавилися у актора у коментарях, чи означає це, що стосунки подружжя налагодилися.
- Сподіваюся, що ви зможете почати спочатку!
- Невже ви знову разом?
- Якщо це натяк, що ви разом, я буду щаслива!
- Ви чудова сім'я! Сподіваюся, що ваші стосунки налагодяться!
Нагадаємо, нещодавно про своє розлучення після 11 років у шлюбі повідомив соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс.
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