Сильвестр Сталлоне показав себе з дружиною в молодості та повідомив про важливе свято в родині

Популярний американський актор Сильвестр Сталлоне розповів про особливе свято в його родині, а також потішив архівними світлинами.

Так, старша донька зірки бойовиків від акторки та моделі Дженніфер Флавін святкує день народження. Тож, у своєму фотоблогу актор ніжно привітав Софію зі святом. Знаменитість показав їхнє архівне фото, де він ще молодий з дружиною тримав зовсім маленьку донечку на руках. Також Сталлоне опублікував і фото, які були відносно нещодавно зроблені. Зокрема, артист продемонстрував, як Софія виростала і змінювалася з роками.

Сильвестр Сталлоне, Дженніфер Флавін та їхня донька / Фото: instagram.com/officialslystallone

Також зірка Голлівуду адресував доньці теплі слова з привітаннями та побажаннями. Артист зазначив, які якості цінує в Софії, та наголосив, що з її появою світ став кращим.

Сильвестр Сталлоне з донькою / Фото: instagram.com/officialslystallone

"З днем народження, мою прекрасну донечку Софію! Це фото ніби вчора було зроблене. Ми так пишаємося щедрістю, креативністю та добром, який ти несеш у світ", - зазначив актор.

Сильвестр Сталлоне з донькою / Фото: instagram.com/officialslystallone

Нагадаємо, нещодавно день народження святкувала дружина Сильвестра Сталлоне. Актор ніжно вітав Дженніфер Флавін зі святом та показував, який вигляд його кохана мала в молодості.

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