Сильвестр Сталлоне помирився із дружиною після гучних заяв про розлучення

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне та його дружина, модель Дженніфер Флавін, знайшли порозуміння.

Місяць тому Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін гучно заявили про своє розлучення після 25 років шлюбу. Новина приголомшила усіх знайомих та шанувальників пари.

Однак, схоже, голлівудський актор та модель нарешті змогли знайти спільну мову та дійшли примирення. Як повідомив інсайдер виданню Page Six, зараз Сильвестр та Дженніфер знову почуваються щасливими.

"Вони вирішили знову зустрітися вдома, де поговорили та змогли залагодити свої розбіжності. Вони обоє дуже щасливі", - повідомив представник пари.

Фото: instagram.com/officialslystallone

Слова інсайдера підтвердили документи з суду, які були направлені адвокатами подружжя, аби призупинити процес розірвання шлюбу.

До речі, на примирення з коханою декілька днів тому натякнув і сам Сильвестр Сталлоне - голлівудський актор поділився в Instagram ніжними світлинами із дружиною та трьома їхніми спільними доньками.

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