Сильвестр Сталлоне прокоментував розрив з дружиною: "Це був тяжкий урок"

Актор зізнався, які висновки зробив після того, як ледь не розійшовся з дружиною.

Відомий американський актор Сильвестр Сталлоне, який ледь не розлучився з дружиною Дженніфер Флавін, зізнався, які висновки зробив після примирення.

Зокрема, Сталлоне зазначив, що це був для нього тяжкий час. Утім, знаменитість зрозумів свої помилки. За словами Сталлоне, він ледь не втратив найцінніше, що в нього є, - родину.

Сильвестр Сталлоне і Дженіфер Фалвін / Фото: Associated Press

"Скажімо так, це був дуже тяжкий час. Прокинулося усвідомлення того, що є найціннішим, - любов до моєї сім'ї. Це важливіше за мою роботу, і це був тяжкий урок", - зазначив Сильвестр, пише Yahoo! Entertainment.

Сильвестр Сталлоне і Дженіфер Фалвін / Фото: Getty Images

Також знаменитість зазначив, що віднині він приділятиме більше уваги своїм дітям.

"Я не приділяв їм достатньо уваги, коли вони росли. Я був дуже зосереджений на кар'єрі, а тепер я кажу: "Добре, попереду в мене вже не так багато часу, і я хочу почати запитувати їх про їхні життя", - зазначив знаменитість.

Нагадаємо, у серпні Дженніфер Флавін подала документи на розлучення із Сильвестром Сталлоне, з яким прожила 25 років у шлюбі. Та актор знайшов, як примиритися з дружиною та врятувати їхні стосунки. Дженніфер, своєю чергою, зупинила процес розірвання шлюбу.

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